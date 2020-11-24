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24.11.2020 - 11:54 | | DHA

Son dakika... Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü

Gelen son dakika haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın koruma polisinin silahından çıkan kurşun 30 yaşındaki Kerim Karahan'ın ölümüne sebep oldu.

Son dakika... Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü
Aziz Yıldırım'ın koruması yanlışlıkla şoförü vurdu
Aziz Yıldırım'ın koruması yanlışlıkla şoförü vurdu
Aziz Yıldırım'ın koruması yanlışlıkla şoförü vurdu
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında İstanbul Tuzla'da meydana geldi. İddialara göre Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a ait tersanede, koruma polisi A.Y.Y, doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi odada bulunan ve tersanede şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Kerim Karahan'ı kalbinden yaraladı. Tersanenin 100 metre yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Koruma polisi, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Acı haberi alan Karahan'ın yakınları hastaneye akın etti. Babası Temel Karahan ve anne Emine Karahan ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Emine Karahan tekerli sandalyeye konuldu. 

"OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ"

Kerim Karahan'ın kuzeni Seyit Çiçek, "Anlatılan şey, korumaların silah temizlemesi. Orası korumaların silah temizleme yeri değildir, toplumun içinde veya başka bir yerde. Savcıların bu olayı araştırmasını ve olayın aydınlatılmasını istiyoruz." dedi.

Çiçek "Babası da kovid hastasıydı. Kendisini karakoldan, şuradan buradan izin alarak buraya getirdik. Zaten ölüm haberini alınca evde zor zapt ettik. Annesinin de kronik rahatsızlığı var" şeklinde konuştu.  Karahan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderileceği öğrenildi.

Son dakika... Aziz Yıldırımın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü

Son dakika... Aziz Yıldırımın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü

 

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