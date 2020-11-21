Baba bıçakladı! Taburcu olduktan sonra ağabeyi tabanca ile vurdu

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ç.(65), ve aynı isimdeki oğlu İsmail Ç. (38), araç içinde iddiaya göre; para meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Ç., oğlunu sol omzundan bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan İsmail Ç., hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan İsmail Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan baba İsmail Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



AĞABEYİ TABANCAYLA VURDU



Dün akşam saatlerinde taburcu edilen İsmail Ç., Tekkeköy ilçe meydanında ağabeyi Aydın Ç. ile karşılaştı. İkili arasında yine para meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Aydın Ç. tabancayla kardeşi İsmail Ç.'yi vurdu. İsmail Ç. sağ bacağına isabet eden kurşunla kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Aydın Ç., gözaltına alındı.