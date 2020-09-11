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11.09.2020 - 12:34 | | DHA

Baba-oğuldan akılalmaz ATM planı!

Samsun’da banka ATM’lerine yerleştirdikleri aparat ile vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarından para çektikleri iddia edilen R.Y. ve oğlu H.Y., İstanbul’da yakalandı.

Baba-oğuldan akılalmaz ATM planı!

Samsun’da çeşitli ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlıların 18 ATM'ye aparat taktığı ve yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, aparat ile başkalarının hesaplarından para çektikleri iddia edilen baba R.Y. ve oğlu H.Y.'yi İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınıp, Samsun’a getirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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