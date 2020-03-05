Baba ve kızı sanık sandalyesinde! Aralarına güvenlik görevlisi oturdu

Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine 21 yaşındaki ki öz kızını dövdüğü belirlenen baba Muzaffer A. ile babasını darp ettiği iddia edilen Tuğba A. hakkında karşılıklı "kasten yaralama" suçundan açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya müşteki sanık Muzaffer A. ve kızı olan müşteki sanık Tuğba A. ile tarafların avukatları katıldı. Herhangi bir gerginlik ihtimaline karşı baba ile kızının arasına güvenlik görevlisi oturtuldu.

'BANA TOKAT ATTI'

Savunmasını yapması için söz verilen Muzaffer A., beyin kanaması geçiren eşinin yatalak olduğunu, kızının eve iki kedi getirdiğini ve bu kedilerin tuvalet eğitimi olmadığı için evin içine pisleyerek kokuya neden olduğunu söyledi. Bu nedenle olay günü evin bütün pencerelerini açtığını belirten Muzaffer A., pencerelerin açılıp kapanmasıyla ilgili kızıyla tartışma yaşadıklarını, kızının bardak ya da tabak gibi bir eşyayı kendisine fırlattığını ve tokat attığını, eşyanın kafasına isabet etmesiyle kafasının kanadığını söyledi.

'KIZIMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Kızının kendisine daha önce de bir tartışmada tokat attığını ve hakaret ettiğini söyleyen Muzaffer A, “Bana tokat attığı için ben de ona vurdum. Uyku halinde olduğum için boğazını sıkıp sıkmadığımı hatırlamıyorum. Yaptığıma çok pişmanım. Beraatimi talep ediyorum. Ben kızımdan şikayetçi değilim” dedi.

'ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR'

Tuğba A, ise savunmasında, pencere açıp kapama yüzünden babasıyla tartıştıklarını belirterek, “Babam beni itti, bu nedenle yanlışlıkla annemin idrar torbasına bastım ve torba patladı. Babam sonra beni duvara yasladı, yakamdan tuttu, bağırarak bana vurmaya başladı. Ayağım kaydı yere düştüm. Yerde darp etmeye devam etti, boğazımdan sıktı. Kendimi korumak için elimi babamın ağzına attım. Ben babama tokat atmadım, belki arbede sırasında atmış olabilirim. Odada bulunan üçüncü kişi annemdir. Kamera kaydını, benim isteğim doğrultusunda annem yapmıştır. Şikayetim devam ediyor. Beraatimi istiyorum” dedi.

ANNE DİNLENECEK



Mahkeme, Tuğba A’nın annesi olan tanık Şefika A.nın gelecek duruşmada dinlenilmesine karar vererek duruşmayı eteledi. Duruşmanın ardından baba ve kızı güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı salondan çıkarıldı.