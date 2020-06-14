Babalar Günü bu yıl ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü 2020 ne zaman?

Haziran ayına girmemizle birlikte Babalar Günü tarihi merak edilmeye başladı. Her yıl düzenli olarak Haziran ayında kutlanan Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak? Yılın en özel günlerinden biri olan Babalar Günü için heyecan dorukta. Bu özel ve anlamlı günü güzel geçirmek isteyenler hazırlıklara başladı. Peki Babalar Günü bu yıl hangi gün kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ 2020 TARİHİ

Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.