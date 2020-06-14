14.06.2020 - 12:49 |
Babalar Günü bu yıl ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü 2020 ne zaman?
Babalar Günü'nü güzel geçirmek isteyen vatandaşlar, Babalar Günü tarihini araştırmaya başladı. Haziran ayında kutlanan Babalar Günü için heyecan dorukta. Yılın en özel ve en anlamlı günlerinden olan o gün, bu yıl ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? 2020 Babalar Günü ne zaman?
Haziran ayına girmemizle birlikte Babalar Günü tarihi merak edilmeye başladı. Her yıl düzenli olarak Haziran ayında kutlanan Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak? Yılın en özel günlerinden biri olan Babalar Günü için heyecan dorukta. Bu özel ve anlamlı günü güzel geçirmek isteyenler hazırlıklara başladı. Peki Babalar Günü bu yıl hangi gün kutlanacak?
BABALAR GÜNÜ 2020 TARİHİ
Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.
Minik Özge'nin sözleri babasının içini yakıyorAntalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babası Ali İhsan Yıldırım'ın evinin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, aynı düzenekle koşma antrenmanlarına başladı. Aldığı eğitimler sonrası kızının konuşmaya başladığını ve sık sık soru sorduğunu belirten baba Ali İhsan Yıldırım, "'Koşmak istiyorum, koşabilecek miyim' diyerek bana böyle sorular soruyor. Duygulanıyorum. Çocuk, 'Baba bacağım yok' diyor, bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Tıkanıyorum. Aklı erdiğinde her şeyi öğrenecek" dedi.