Babalar günü hangi gün 21 Haziran 2020 sokağa çıkma yasağı var mı?

Babalar günü için heyecanlı geri sayım başladı. Babalar günü hem Türkiye'de hem de dünyada haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. 2020 yılında babalar günü 21 Haziran pazar gününe denk geldi. Pazar günü kutlanacak olan babalar gününde sokağa çıkma kısıtlması var mı sorusu merak ediliyor. Özellikle hediye telaşını son güne bırakanların ve babalar gününü sosyal mesafe kurallarına uyarak kutlamak isteyenler pazar günü kısıtlama olacak mı sorusunu soruyor.

21 HAZİRAN 2020 BABALAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?

21 Haziran 2020 pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması yok. Sokağa çıkma kısıtlaması üniversite sınavının olduğu hafta uygulanacak. 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ KISA MESAJLAR

Başta kendi babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor ölenlere rahmet sağ olanlara uzun ömürler diliyorum.

Canım babam, evimizin huzuru, ailemizin baş tacı Babalar Günü'n kutlu olsun. Seni hep seven her zaman yanında olan çocukların...

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

Babanın rolü en az eğitimciler kadar önemlidir. Çünkü ilk eğitim babadan alınır. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun...