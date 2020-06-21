Babalar Günü mesajları 2020 - Babaya, kayınbabaya ve eşe resimli, uzun, kısa Babalar Günü sözleri

Babalar Günü heyecanı devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımız bu güzel günde babasını sevindirmek için en güzel mesaj seçeneklerini araştırıyor. İşte sosyal medya, kısa mesaj ya da görüntülü mesaj olarak gönderebileceğiniz en güzel Babalar Günü mesajları...

BABALAR İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.



Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

2020 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

*Baba gibi insanın sırtını dayadığı başka ne olabilir ki? Canım babam, iyi ki varsın ve iyi ki benim babam sensin! Babalar günü benim için her gündür. Kutlarım babacığım!

*Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin. Babalar günün kutlu olsun.

*Yüreği koca adam, tek varlığım, babalar günün kutlu olsun.”

*Babalık adamlıktır! Baba olabilemk yürek ister, sen ise babaların en güzelisin. Babalar günün kutlu olsun babam!

*Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki varsın baş tacım. Babalar günün kutlu olsun…”

*Sana olan sevgim ve saygım hiç bir zaman eksilmeyecek canım babam. Sen iyi ki varsın, yüreği şefkatli babam!

*Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun biriciğim…”

*Baba” ne kadar güzel bir kelime. Özellikle sana o kadar çok yakışıyor ki babacığım, sen benim çok sevdiğim “babamsın”

*Çocuklarımın babişi, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Babalar günün kutlu olsun.”





BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.



Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.



Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.





Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun.

Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.



Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.



İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.





Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum.



Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.



Gelinciklerin en sadesine papatyaların en güzel kokanına güllerin en güler yüzlüsüne babaların en sevgilisine babalar günün kutlu olsun biricik babacığım.



Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.