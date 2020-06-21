Babalar Günü mesajları için en güzel seçenekler! Tüm babalar için en güzel Babalar Günü mesajları

Babalar Günü mesajları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her yıl Haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü bu yıl 21 Haziran tarihinde kutlanıyor. Babalar Gününü babasından eşinden uzakta geçirmek zorunda olan binlerce kişi göndereceği kısa mesaj veya Whatsapp mesajları ile babasının yüzünde tebessüm olabilmek ve onların bu özel gününü kutlamak içibn araştırmalarını sürdürüyor. İşte en güzel Babalar Günü mesaj seçenekleri...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2020

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettiğim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Her kızın ilk aşkı babasıdır, sen de benim hayata gözümü açar açmaz elimi uzattığım ilk dalımsın. İyi ki varsın babacığım, babalar günün kutlu olsun.

Hayatta her insanın başına gelmesi gereken en değerli ebeveynlerden birisin, babalar günün kutlu olsun.

Bana bir babadan çok arkadaş olduğun ve her üzüntümü paylaşıp derdime ortak olarak yaralarımı sardığın için teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun.

Gücünü ve kudretini hiçe sayamayacağım kadar çok seviyorum seni. İçimde büyüttüğün bu güçlü sevgi bağı için sana minnettarım babacığım babalar günün kutlu olsun.

Yalnızca bir gün değil her gün çok özel ve değerlisin ancak bugün senin günün olduğu için ekstra kıymetlisin. Varlığınla hayatıma kattığın en büyük renk ve armağan ile bana yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkür ederim babacığım, iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman güçlü yanınla ve şefkatli ruhunla bana yanımda olduğunu hissettiren canım babam, iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.

Bir gün değil her gün en kıymetlim ve en değerlimsin, annemin eşi benim süper kahramanımsın. Babalar günün kutlu olsun.