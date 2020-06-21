Babalar Günü mesajları; Kocaya, eşe en güzel Babalar Günü mesajları

KOCAYA, EŞE, SEVGİLİYE BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

ALLAH’IM bana harika bir koca, yakışıklı bir eş ve çocuklarımız için iyi bir baba verdi. Hayatımda böyle bir nimet olduğun için ALLAH’IMA şükrediyorum. Babalar günün kutlu olsun! Aşkım

Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun canım kocam.

Okuduğum en güzel ve gizemli kitapsın sen canım kocam. Seni öyle seviyorum ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dünyanın en yakışıklı eşi, Babalar Günü kutlu olsun.

Sen gönlüme düşen bir cemresin ve seninle yeşerdim sevgilim. Seni çok seviyorum her şeyim. Babalar Günü kutlu olsun.

Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah’ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun…

Yaşama sebebim iyi ki varsın.

Canım sevgilimi hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun.

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Çocuklarımın babişi, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Babalar günün kutlu olsun.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle, babalar günün kutlu olsun.

Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun.

Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.

Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim. Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam.Babalar günün kutlu olsun.

Sana layık bir eş olmak için hayatım boyunca çalışacağıma bu mutlu günde bir kez daha söz veriyorum. Babalar gününü kutlarım bir tanem.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, babalar günün kutlu olsun.

Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim.Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam. Babalar gününü kutlarım bir tanem.

Sen dileklerimsin, yaşadığım hayatın içinde can nefesisin, sen bir değil bin asra bedelsin, sen hayatımda ki tek özelsin bebeğim, babalar günün kutlu olsun.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana eşim diye bildiğim için çok şanslıyım. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.