Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü hangi gün?

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Babalar Gününü kutlamak için sabırsızlananlar Haziran ayının ilk günlerinde harekete geçti. Bu yıl özenle Babalar Gününü kutlamak isteyenler için en güzel mesajları haberimizde derledik. Aynı zamanda Babalar Günü tarihçesini merak edenler için haberimizde yer verdik. İşte Babalar Gününe dair bilinmesi gerekenler ve Türkiye'de Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

TÜRKİYE'DE BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın babalar günü kutlu olsun…

Bizleri büyütürken omuzlarındaki ağır yükü bize hissettirmeden verdiğin zorlu mücadeleyi şimdi daha iyi anlıyorum babacığım. Şefkatli gözlerinden ışık, yüzünden gülümsemen hiç eksik olmasın. Babalar günün kutlu olsun.

Sen dünyanın en iyi babasısın. Seni çok seviyorum canım babam. Babalar günün kutlu olsun babacım.

İyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyen gerçek sevgin için, sana hep minnettarım babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Bir adam sevdim adam gibi adam hiç bırakmayan ve son zerresine kadar seven bir adam uzatmaya gerek yok o adam benim babam. Babalar günün kutlu olsun.

Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…

Bana verdiğin sonsuz sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

Her zaman söylemesem de, babam onu ne kadar çok sevdiğimi iyi bilir.. Ve ben ne kadar karışık, saçma cümleler yazsam da hepsini anlar ve bilir. Çünkü o benim biricik babam... Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Derdimi, neşemi paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Bizler için dünyanın en iyi önek insanı olan babacığım. Dualarından beni eksik etmemen dileği ile babalar gününü kutluyor, ellerinden ve yanaklarından hasretle öpüyorum.