Babalar Günü zaman, ayın kaçında 2020? İşte Babalar Günü tarihi..

Çocukların hayatlarında önemli değeri olan babalar için, her yıl haziran ayında Babalar Günü kutlanıyor. Haziran ayının başlamasıyla birlikte anlamlı gün için hazırlıklar başladı. 2020 yılında Babalar Günü'nün hangi güne denk geldiği sorgulanıyor. Peki Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

2020 yılında Babalar Günü 21 Haziran pazar günü kutlanacak.

İŞTE BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ...

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.[1] Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.