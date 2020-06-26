Babalar Günü'nde akıma kapılmıştı! 3 aylık Masal yetim kaldı

Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Kavaklı Mahallesi'nde 3 çocuk babası Serkan Kocabaş (28) hafta sonu ve Babalar Günü olmasına rağmen iki katlı evin dış duvarını boyamak için işe gitti. Bir süre elindeki fırça ile evin duvarını damdan boyayan Kocabaş'ın kullandığı fırçanın metal sapı, evin hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kocabaş akıma kapıldı. Kocabaş'ı fark eden vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocabaş'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

EN KÜÇÜĞÜ 3 AYLIK 3 ÇOCUK YETİM KALDI

Bu arada Kocabaş'ın, 6 yıl önce Dilara Kocabaş (23) ile evlendiği, bu evlilikten Eyüpcan (4) Serkan (3) ve henüz 3 aylık olan Masal ismini verdiği çocukları olduğu öğrenildi. Dilara Kocabaş, eşinin sigortasız çalıştığını, o gün Babalar Günü olmasına rağmen 100 lira yevmiye kazanmak için işe gittiğini belirterek, "İşe gitmişti boya yaparken elektrik akımına kapılmış. Sigortası yoktu yapmamışlar. O tellerin evlere bu kadar yakın olmaması gerekiyordu. Pazar günü arkadaş aracılığıyla işe gitmişti. 'Hemen gider dönerim' dedi ama bir daha gelemedi" dedi.

Kocabaş, 3 çocukla ortada kaldığını ve hiçbir gelirinin olmadığını belirterek, "3 çocuğum var biri daha yeni oldu üç aylık. Bundan sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Eşimin herhangi bir birikimi yoktu, benim de eşimden başka bir şeyim yoktu her şeyim oydu. Hiçbir şeyim yok. Bundan sonra nasıl geçineceğim bilmiyorum" diye konuştu.