Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, Babalar Günü'nde çocuğunun Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Kabir başında dua okuyan Çiftçi, oğlunun mezarındaki kuru otları temizledi.

'DEVAMLI RÜYAMDA GÖRÜYORUM'

Şehit olan oğlunun hayatı boyunca kendisini hiç üzmediğini belirten Çiftçi, "Mekanı cennet olsun, onu çok özledim. Devamlı rüyamda görüyorum. Bizler bu acıyı yaşadık, inşallah başkaları yaşamaz. Derdimi ancak diğer şehit aileleri anlar. Acıyı, çekenler bilir. Çocuğumu bırakamıyorum, hiçbir zaman da bırakmayacağım. Devamlı buraya gelmeye devam edeceğim. Ancak hem virüs hem de şehitlikte tadilat olması nedeniyle uzunca bir süre kabre gelemedim. Gelemedikçe rüyalarıma girdi" diye konuştu.

'ONLAR BİZLERE ŞEFAATÇİ'

Satılmış Çiftçi, her şehit ailesinin vakar sahibi olması gerektiğini belirtip, "Şehitlerimiz cennetlik, onlar bizlere de şefaatçi olacak. Bizler şehit aileleriyiz. Çocuklarımızın şanına yakışır şekilde davranmakla sorumluyuz" dedi.