Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babam filmi nerede, ne zaman çekildi?
Başrolünü usta oyuncu Çetin Tekindor'un üstlendiği ve 2017 yılında vizyonda yer alan Babam filmi bu akşam 23:55'te yayınlanacak. İşte Babam filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ile ilgili merak edilenler...
BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Gelibolu, Çanakkale’de.
BABAM FİLMİ KONUSU
Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf’un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride’nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf’un da Arif’e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif’in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif’in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.
BABAM FİLMİ OYUNCULARI
Çetin Tekindor
Melisa Şenolsun
Berker Güven
Erkan Kolçak Köstendil
Cezmi Baskın
Seray Gözler
Ali İhsan Varol
Ali Düşenkalkar