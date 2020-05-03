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03.05.2020 - 23:51 |

Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babam filmi nerede, ne zaman çekildi?

Başrolünü usta oyuncu Çetin Tekindor'un üstlendiği ve 2017 yılında vizyonda yer alan Babam filmi bu akşam 23:55'te yayınlanacak. İşte Babam filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ile ilgili merak edilenler...

Babam filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Babam filmi nerede, ne zaman çekildi?

BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gelibolu, Çanakkale’de.

BABAM FİLMİ KONUSU

Yusuf Tunalı sardalya konserve fabrikası sahibidir. Batmakta olan fabrikayı kurtarmaya çalışan Yusuf Tunalı, karısı vefat edince, zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride ise atanamadığı için Yusuf’un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride’nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf’un da Arif’e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif’in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif’in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

BABAM FİLMİ OYUNCULARI

Çetin Tekindor

Melisa Şenolsun

Berker Güven

Erkan Kolçak Köstendil

Cezmi Baskın

Seray Gözler

Ali İhsan Varol

Ali Düşenkalkar

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