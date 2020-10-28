Bursa Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası birlikte yaşayan Necati Gökgöz (45), geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası nedeniyle işe gidemez duruma geldi. Gökgöz, iyileşme sürecinde sokakta doğum yapan köpeğin yavrularından birini eve getirdi. ‘Paşa’ adı verilen köpek, ailenin bir parçası oldu.



2 gün önce ise ailenin komşusu R.Ş., kümesteki yumurtaları yediği için ‘Paşa’yı tüfekle vurarak öldürdü. Polis ekipleri, R.Ş.'yi, ruhsatsız tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı. R.Ş. hakkında ‘mala zarar vermeden’ işlem yapıldı. Paşa ise, Necati Gökgöz tarafından evlerinin bahçesine gömüldü.



‘BABAM ÖLDÜ BU KADAR ÜZÜLMEDİM’



Köpeğini tasmasıyla birlikte gömdüğünü söyleyen Necati Gökgöz, yaşananları gözyaşları içerisinde anlattı. Büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Gökgöz, "Köpeğimle sabah yürüyüşe çıktık. Gezdik, dolaştık eve geldik. Yemeğini verdim. Evin yanından ayrılmış. Komşunun kümesine girmiş. Komşu da yumurta yediği için köpeğimi vurmuş. Bize o gerekçeyi sundu. O adamın vicdanı rahat mı bilmiyorum ama benim hiç değil. Çok üzücü ve kötü bir olay, Allah kimsenin başına vermesin. Gereken yerlere başvurduk, polis geldi götürdüler. Ama köpeğim geri gelmedi, gelmeyecek de. Çok güzel bir köpekti. Kimseyi rahatsız etmezdi, oyun oynamayı çok severdi. Vicdanım kaldırmıyor, ağlamaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. Çok kötüyüm. Evladım gibiydi, aileden bir parçaydı. 1.5 senedir bakıyorum. Ama bir vicdansız vurdu. Bu yapılana insanlık diyemeyiz. Böyle insanların serbest kalmamasını isterim. Bugün hayvana kurşun sıkan yarın çocuklara da sıkabilir. Bir mezarı olsun istedim. Babam öldü bu kadar üzülmedim" dedi.



‘BENİ VURMUŞLAR GİBİ AĞLADIM’



Necati Gökgöz'ün 13 yaşındaki oğlu Hasan Gökgöz ise 'Onu değil beni vurdular' diyerek, "Paşa sabah babamla yürüyüşe çıktı. Yürüyüşten sonra geldi ve dolaşmaya gitti. Ben arabanın içini düzeltiyordum. Vurulduğunu görünce yanına koştum. Babama seslendim. Paşa'nın yanına gittiğimde can çekişiyordu. Çok ağladım onu o halde görünce. Beni vurmuşlar gibi ağladım. Ailemizden biri olmuştu artık. Yemeyip ona yediriyorduk. Çok güzel bir köpekti, zarar vermezdi, ısırmazdı. İçim acıyor, yanıyor. O köpeği vurmaları beni vurmaları demek. Bir yumurta için hayvan vurulmaz" ifadelerini kullandı.