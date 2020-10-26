Babanın ölen sevgilisinden olan oğlu için velayet mücadelesi!

Necdet Öztaş, sevgili Suvd Erdene Battur ile 3 yıl önce evlenmek istedi. Moğolistanlı Battur'un vize süresi dolduğu için çift nikah işlemlerini gerçekleştiremedi. Daha sonra hamile kalan Battur'a siroz teşhisi konuldu. Sezaryen doğum yapan genç kadın, doğumdan yaklaşık iki ay sonra hayatını kaybetti. Baba Öztaş ise Battur ile evli olmadığı için oğlunun nüfus kaydını yapamadı. Annesi hayatta olmayan küçük bebek ise devlet himayesine alınarak çocuk bakım evine götürüldü. Baba Öztaş, yaklaşık 8 aydır çocuğunu göremeyen çocuğuna kavuşmak için Adli Tıp'tan gelecek olan DNA testinin sonucunu bekliyor.

8 AYDIR ÇOCUĞUNU GÖREMİYOR

Baba Öztaş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Nikah işlemlerini başlatmak istediğimde vize süresi dolduğu için maalesef nikah kıyamadık. Giriş çıkış yapması gerekiyordu ancak hamile olduğu için riskli gördüm. Daha sonra Hepatit-B olduğunu öğrendik. Hamileliğin 8'inci ayında siroz oldu. Apar topar sezaryen ile doğuma alındı. 15-20 gün hastanede kaldı. Daha sonra bebeği küveze koymuşlardı. Küvezdeyken bebeğini kucakladı o da son kucaklaması oldu. Moğolistan'a tedavi için gittiğinde orada hayatını kaybetti. Sözlü beyanla nüfus cüzdanı çıkarmak için belediyeye gittik. Ancak İl Göç İdaresinde medeni durumu yanlış işaretlenmiş. Evli olarak işaretlemişler ama kendisi hiç evlenmemiş. Moğolistan konsolosluğundan bekar olduğuna dair belgem yanımdaydı. Onu da sunmama rağmen kabul etmediler. Bana da bu durumun değişmesi için bir liste verdiler. Liste de çok uzun ve yapılacak şeyler çok zor. Bu yıllar sürer"

Çocuğunun fotoğrafları ile özlem gideren Öztaş, “Şu an çocuğum Şeyh Zayed Çocuk Bakımevinde kalıyor. İlk zamanlarda bir ay inisiyatif kullanarak bana gösterdiler. Ancak 7 aydır göremiyorum. Şu anda DNA testi aşamasındayız. Aile soy bağının tespiti davası açıldı. Dava sonuçlanınca çocuğun benim olduğu ortaya çıkacak ve velayeti alacağım. Çocuğumun adını Onur koydum ancak resmi bir adı yok. Davanın sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ADLİ TIPTAN GELECEK OLAN DNA TESTİNİN SONUCU BEKLENİYOR

Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan sonucu beklediklerini belirten avukatı Ahmet Sireci de “Necdet Öztaş 1 yıl önce başvurdu. Yaşananları anlattı. Bu durumda eşi hayatta olsaydı daha hızlı ilerlerdi ancak doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Biz de soy bağının tespiti davası açtık. Pandemiden dolayı mahkeme süreci biraz uzadı. Hakim son duruşmada dosyanın Adli Tıp'a gönderilmesini çocuktan ve babadan örnek alınarak DNA testi alınmasına karar verdi. Adli Tıp'tan gelen raporla babası olduğu ortaya çıkınca umuyoruz ki, mahkeme de çocuğun vekaletini babaya verecek" ifadelerini kullandı.