Babası ve amcası ağzını bantlayıp kollarını bağladı! Polis minibüsü son anda...

Ankara Çubuk’ta 6 Şubat Perşembe günü yaşanan ve erkek arkadaşı olduğu için öz babası Harun Yıldız tarafından öldürülerek cesedi yol kenarına atılan 17 yaşındaki Şeyma Yıldız katliamının bir benzeri, önceki gün İstanbul’da yaşanmadan polis tarafından önlendi.

9 Şubat Pazar günü, "Mehmet Emin D. isimli şahıs, kardeşi Ramazan D.'yi de yanına alarak kullandığı minibüsle 17 yaşındaki kızını öldürmek için Şamlar Ormanı’na götürüyor” ihbarıyla harekete geçen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarda plakası verilen minibüsü kısa sürede bulup takibe aldı.

Yapılan takip sonrasında Şamlar Ormanı Sazlık mevkiinde durdurulan minibüs içerisinde arama yapan ekipler, ihbarda ismi verilen 17 yaşındaki kız çocuğunu koltukları sökülmüş aracın arka bölümünde ağzı bantlanmış çömelmiş vaziyette buldu. Ağzındaki bantları sökerek küçük kız çocuğunu hemen korumaya alan ekipler, araçta bulunan baba Mehmet Emin D. ile kardeşi Ramazan D.yi gözaltına alıp karakola götürdü.

KORUMA ALTINA ALINDI

Karakol’da sorguya alınan 45 yaşındaki baba Mehmet Emin D. ile 40 yaşındaki kardeşi Ramazan D. haklarında yapılan ihbar ve şikayete karşılık “Bu bir aile konusudur” diyerek ifade vermezken, karakoldaki ilk sözlü ifadesinde, “Babamla amcam beni öldürmeye götürüyordu” diyen 17 yaşındaki P.D.D. resmi ifadesinde ise, “Erkek arkadaşım olduğunu öğrenip, beni korkutmak için ormana götürüyorlardı” dedi. İfadelerin ardından dün mahkemeye sevk edilen Mehmet Emin D. ve kardeşi Ramazan D. tutuklanıp cezaevine konurken, 17 yaşındaki P.D.D. devlet korumasına alınıp Aile ve Politikalar İl Müdürlüğü’ne ait Çocuk Destek Merkezi yurduna yerleştirildi.