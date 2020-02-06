MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Babasını öldürdü, alışveriş yaparken yakalandı!
ABONE OL
06.02.2020 - 13:26 | | DHA

Babasını öldürdü, alışveriş yaparken yakalandı!

İstanbul’da, babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit'te alışveriş yaparken yakalandı.

Babasını öldürdü, alışveriş yaparken yakalandı!

O.E., 2012 yılında İstanbul’da babasını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan O. E. yargılandığı davada, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce de Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan firar etti. Cezaevi firarisi her yerde aranırken dün İzmit'te alışveriş yapan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi.

Bildirilen adrese gelen polis, firari O.E. olduğu ortaya çıkan şüpheliyi yakaladı. O.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

Otobüs şoförü direksiyon başında telefonla oynadıSAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber