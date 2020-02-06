Babasını öldürdü, alışveriş yaparken yakalandı!

O.E., 2012 yılında İstanbul’da babasını bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan O. E. yargılandığı davada, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce de Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan firar etti. Cezaevi firarisi her yerde aranırken dün İzmit'te alışveriş yapan bir kişinin hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi.
Bildirilen adrese gelen polis, firari O.E. olduğu ortaya çıkan şüpheliyi yakaladı. O.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Otobüs şoförü direksiyon başında telefonla oynadıSAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.