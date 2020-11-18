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18.11.2020 - 12:29 | | İHA

Babasının 3 ay arayla ikinci kez vurduğu oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da babasının 3 ay arayla ikinci kez tabancayla vurduğu oğlu tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Babasının 3 ay arayla ikinci kez vurduğu oğlu hayatını kaybetti!

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde 2 Ekim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Bulut (70) aralarında husumet bulunan oğlu Nazım Bulut’u (44) kahvehanede tabancayla ateş ederek yaraladı. Başına ve vücuduna kurşun isabet ederek ağır yaralanan Nazım Bulut, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Kemal Bulut ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazım Bulut tedavi altına alındığı hastanede dün gece hayatını kaybetti. Baba Kemal Bulut ise oğlunun ölmesi üzerine gittiği memleketi Gümüşhane’de karakola giderek teslim oldu.

OLAYDAN 3 AY ÖNCE DE OĞLUNU BU KEZ TABANCAYLA BACAKLARINDAN VURARAK YARALAMIŞTI

Baba Kemal Bulut, 3 Temmuz’da da tartışmada kendisine saldıran oğlu Nazım Bulut’a tabancayla ateş açarak 2 bacağının 4 yerinden yaralamış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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