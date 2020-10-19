‘Babasının kızımı görmesi önlenmeli’

İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi G.A., 2015 yılında 19 yıllık eşi E.B.’den ayrıldı. Mahkeme 5 yaşındaki kız çocuğunun velayetini anneye, 19 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli erkek çocuğunun velayetini de babaya verdi. Mahkeme, velayeti anneye verilen kız çocuğu K.B.’nin haftasonları, 15 tatillerde ve her yıl Temmuz ayında babasıyla kalmasına karar verdi. Söz konusu tarihlerde küçük kız babası ve ağabeyi ile vakit geçirdi. Küçük kız 9 yaşına geldiğinde babasının rahatsızlık veren davranışlarını annesine anlattı. Anne A. da kızının anlattıklarının cinsel istismar olduğu gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran anne, engelli oğlunun velayetinin de kendisine verilmesi için dava açtı.

ÇİM’de anlattı

Küçük kızın ifadesi Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) alındı. K.B. ifadesinde yaşadıklarını anlatmasına rağmen baba E.B.’nin emniyete sunduğu bir videoda çocuğun babasını çok sevdiğini söylemesi üzerine, küçük kız yine ifade verdi. Ardından Çatalca Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Karara itiraz edildi ve mahkeme itirazı kabul etti. Küçük kızın ifadesi yeniden alındı ve beden muayenesi yapıldı. K.B.’nin üçüncü ÇİM raporu beklenirken, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi ve babaya dava açılmadı.

‘Onu görünce çocuğum titriyor’

Dava açılmamasına isyan eden anne G.A. şunları anlattı: “Kızım babasına gidip geldikçe sessiz ve içine kapanan biri haline geldi. Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. 9 yaşına geldiğinde ise babasının kendisine yaptıklarını anlattı, şoke oldum. 9 yaşındaki bir çocuğun bilemeyeceği şeylerdi bunlar. Duyduklarım karşısında yıkıldım. 9 yaşındaki bir çocuk durup dururken bunları uydurmaz. Babasının yaptıklarını bütün detaylarıyla anlattı. Dava açılmayınca uzaklaştırma kararı çıkarttım ve kızımın babasıyla görüşmemesi gerektiğini gerekçeleriyle mahkemeye sundum. Uzaklaştırma verildi, ancak kızımın babayla haftasonları vakit geçirmesine izin veriliyor. Kızım ise babasıyla görüşmek istemiyor. Ama bu adam haftasonları polis eşliğiyle gelip kızımı almaya çalışıyor. Ve bu adam polislerle her kapıma dayandığında, kızım titremeye başlıyor. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Böyle bir adamın yanında oğlumun kalmasını da istemiyorum.”

‘Babam çok kötü biri’

Küçük kız da babasıyla görüşmek istemeyince babası E.B.’nin şikayeti üzerine karakolda ifadesi alındı. Çocuk ifadesinde, “Babam çok kötü biri, daha önce de bana sapıkça davrandı. Onun silahı da var, ben ondan korkuyorum ve kendisiyle görüşmek istemiyorum” dedi.