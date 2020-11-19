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19.11.2020 - 12:36 | | DHA

Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Rahmi Akar (73) yaşamını yitirirken, evinde karantinada bulunan oğlu Mahir Akar (57) da babasının ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü!

Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi’nde oturan ve bakkal işleten Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar, koronavirüs nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Rahmi Akar, önceki gün yaşamını yitirdi. Evinde karantinada bulunan, emekli Mahir Akar ise dün babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Akar, karantinada olması nedeniyle babasının cenaze namazına da katılamadı. Babasının ölümünün üzüntüsünü yaşayan Mahir Akar, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Akar’ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Mahir Akar’ın cenazesi, bugün Körfez ilçesinde toprağa verilecek.

Evindeki 12 hayvana el konulan genç kadın: Yasak olduğunu bilmiyordumİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakırköy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.
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