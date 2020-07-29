BabasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 10 yaÅŸÄ±ndaki Ä°zzet, geÃ§en yÄ±l kalp ameliyatÄ± olmuÅŸ

Olay, dÃ¼n 17.00 sÄ±ralarÄ±nda KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esi SÃ¶ÄŸÃ¼tÃ¶zÃ¼ Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. SelÃ§uklu ilÃ§esine baÄŸlÄ± eskiden belde statÃ¼sÃ¼nde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan 1'i kÄ±z 3 Ã§ocuk babasÄ± besicilik yapan MevlÃ¼t Ã‡akÄ±r, diÅŸinin aÄŸrÄ±masÄ± Ã¼zerine oÄŸlu Ä°zzet Ã‡akÄ±r'Ä± da yanÄ±na alÄ±p plakasÄ±z motosikletiyle KadÄ±nhanÄ± ilÃ§esine gitti. Ä°ddiaya gÃ¶re burada bayram alÄ±ÅŸveriÅŸi de yaptÄ±ktan sonra Tepekent Mahallesi'ne dÃ¶nmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kan MevlÃ¼t Ã‡akÄ±r'a SÃ¶gÃ¼tÃ¶zÃ¼ Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda bir Ã§eÅŸmenin yanÄ±nda kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸi ya kiÅŸiler tarafÄ±ndan av tÃ¼feÄŸiyle ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ± da baÅŸÄ±ndan yaralanan MevlÃ¼t Ã‡akÄ±r, olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. OÄŸlu Ä°zzet Ã‡akÄ±r da vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±.

Tepekent Mahallesi'nde oturan H.A., iddiaya gÃ¶re yoldan geÃ§erken durumu fark edip yaralÄ± Ä°zzet Ã‡akÄ±r'Ä±n hafif ticari aracÄ±na alÄ±p, Meram TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Minik Ä°zzet, burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahaleye raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

GEÃ‡EN YIL KALP AMELÄ°YATI OLMUÅžÂ

Cenazelerin otopsi iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi belirtilirken, silahlÄ± saldÄ±rÄ±da babasÄ±yla birlikte Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ä°zzet'in Ã‡akÄ±r'Ä±n geÃ§en yÄ±l geÃ§en yÄ±l kalp deliÄŸi rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

2 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI

OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan jandarma ekipleri, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine Ä°zzet Ã‡akÄ±r'Ä± yaralÄ± halde aracÄ±na alÄ±p hastaneye gÃ¶tÃ¼ren H.A. ile MevlÃ¼t Ã‡akÄ±r'Ä±n amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu M.Ã‡.'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Jandarma baÅŸta MevlÃ¼t Ã‡akÄ±r'Ä±n ailesi olmak Ã¼zere Ã§evresindekilerin de ifadesine baÅŸvurduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

'10 YAÅžINDAKI Ã‡OCUKTAN NE Ä°STEMÄ°ÅžLER'

Tepekent Mahallesi MuhtarÄ± SÃ¼leyman ÅžamcÄ±, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len MevlÃ¼t Ã‡akÄ±r'Ä±n dÃ¼n kurbanlÄ±k hayvanlarÄ±nÄ± satmak iÃ§in mahalle meydanÄ±na getirdiÄŸini hatÄ±rlatarak, ''MevlÃ¼t Ã‡akÄ±r, Ã¶ÄŸlen hayvanlarÄ±nÄ± satmak iÃ§in meydanda kendine bir yer ayarlamÄ±ÅŸ. Sonra 'DiÅŸim aÄŸrÄ±yor. KadÄ±nhanÄ±'ya gidip, geleceÄŸim diyerek oÄŸluyla birlikte gitmiÅŸ. DÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda oÄŸluyla birlikte hunharca saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ. Kendi olay yerinde, oÄŸlu da hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. 10 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuktan ne istemiÅŸler ? Bu canice bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. Tepekent olarak ciÄŸerimiz yandÄ±'' diye konuÅŸtu.Â