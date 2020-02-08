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08.02.2020 - 00:09 |

Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Babil 4. son bölümde İrfan'dan hayati karar!

Star TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Babil, 4. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geldi ve ortalık karıştı! İşte dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Babil 5. yeni bölüm fragmanı...

Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Babil 4. son bölümde İrfan'dan hayati karar!

BABİL 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor. Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.

BABİL 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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