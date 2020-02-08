Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Babil 4. son bölümde İrfan'dan hayati karar!

BABİL 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor. Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.



BABİL 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



