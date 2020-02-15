Babil 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 5. son bölümde İrfan, Deniz'i kurtarmak için...

BABİL 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman’ın kapısında. Ama bu da yetmiyor. Eda, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkıyor. İrfan, Deniz’i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Bu defa ona kim engel olmaya çalışacak? En yakınındakiler İlay ve Egemen mi yoksa gittikçe yakına sokulan Ayşe mi?

BABİL 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...