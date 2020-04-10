Babil bu akşam var mı? 10 Nisan Star TV yayın akışı? Babil yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Halit Ergenç, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrolünde oynadığı Babil dizisinin geçen hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Corona virüs nedeniyle bazı setlerde çekimlere ara verildi. Babil dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki Babil bu akşam var mı?
Babil cuma akşamları Star TV'de izleyicilerle buluşuyor. Babil dizisinin 10.bölümünde Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalıştı. Dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. 3 Nisan 2020 tarihinde Babil dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Peki Babil bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
STAR TV 10 NİSAN YAYIN AKIŞI
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
BABİL YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?
10 Nisan 2020 Star TV yayın akışında Babil dizisinin yeni bölümü yer almadı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberimizde yer alacak.
BABİL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
HALİT ERGENÇ - İRFAN
OZAN GÜVEN - EGEMEN
ASLI ENVER - AYŞE
BİRCE AKALAY - İLAY
NUR FETTAHOĞLU - EDA
MESUT AKUSTA - SÜLEYMAN