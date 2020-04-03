Babil bu akşam var mı,yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 3 Nisan Star TV yayın akışı
Babil dizisi cuma günü ekranlara geliyor. Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun rol aldığı Babil, Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Corona virüs nedeniyle bazı setlerin ara verdiği konuşuluyor. Babil dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu. Peki Babil bu akşam var mı?
Babil dizisi ekranların beğeni toplayan yapımları arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Babil'in yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar gerçekleştiriyor. Star TV, 3 Nisan yayın akışında Babil dizisi yer almadı. İzleyiciler ise dizinin yayın akışında neden olmadığını merak ediyor. Peki Babil bu akşam var mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
BABİL BU AKŞAM VAR MI?
Senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı Babil, 3 Nisan 2020 Star TV yayın akışında yer almadı.
BABİL'İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer alacak.
BABİL 10.BÖLÜMDE NELER OLDU?
İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor.
STAR TV 3 NİSAN YAYIN AKIŞI
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