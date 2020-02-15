Babil dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İrfan bir kez daha tutuklanıyor

Babil dizisi 5. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Babil dizisi son bölümde Eda, İlay'a olan kıskançlığı nedeniyle birçok hata yapmaya devam ederken İrfan oğlu Deniz'i kurtarabilmek için bütün her şeyinden vazgeçip yoluna devam etmek istese de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Ayşe'nin emniyet tarafıdan Süleyman'ın yanına yerleştirilmiş biri olduğunun ortaya çıkmasının ardından Süleyman'ı yakından takip etmek isteyen ve kendini affettirmek isteyen Ayşe, İrfan'ın planlarını Süleyman'a anlatıyor ve tutuklanmasına neden oluyor. İrfan bir kez daha köşeye sıkışırken Süleyman'ın gözüne girmeyi başaran Ayşe yerini yeniden garanti altına alıyor.

BABİL DİZİSİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisi 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.