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20.11.2020 - 10:52 |

Bacağı tele takılan köpeği kurtardı

Bartın'da Fatih Öztürk (37), ailesiyle gezerken ayağı dikenli tellere takılan kangal köpeğini fark edip kurtardı.

Bacağı tele takılan köpeği kurtardı

Dallıca köyünde ailesiyle birlikte gezen Fatih Öztürk, koyunları bekleyen kangal köpeğinin bacağının dikenli tele takıldığını gördü. Otomobilini durduran Öztürk, diğer köpeklerin yanına yanaşmasına aldırış etmeden, araçta bulunan fındık budama makasını alarak teli keserek köpeği kurtardı. Öztürk'ün ailesi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

 

Köpekten kaçarken 6 metre yükseklikten böyle düştüGöktürk'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan, köpekten kaçmak isterken, bir otoparkın çıkış noktasına 6 metre yükseklikten düştü. Kolu ve kalçası kırılan Atakan'ın tedavisi devam ediyor.
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