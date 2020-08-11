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11.08.2020 - 14:58 |

Bacanakların tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evi terk eden kadının eşi ve kız kardeşinin kocası arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Bacanakların tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

​Olay, dün saat 19.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi Şehit Remzi Sepetli Sokak’ta meydana geldi. Arzu Ç., eşi Serdal Ç.'yi (28) terk edip, ortadan kayboldu. Olayın ardından Serdal Ç. (28) ile bacanağı Remzi Yamalı (25) bu nedenle tartıştı, karşılıklı küfürleşme yaşandı. Bölgeden ayrılan Serdal Ç., babası Sezer Ç. (56) ve kardeşleri Korkmaz (26) ve Sezer Ç. (18) ile eniştesi Tuncay S. (30) ile birlikte geri döndü. Tartışmaya Remzi Yamalı’nın yanındaki Şükrü Ş. (29), Kemal G. (36) ve Seymen B. (18) de dahil oldu. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdal Ç. ile babası Sezer Ç. tüfeğini, kardeşi Sezer Ç. ise tabancasını ateşledi. Olayda Remzi Yamalı, Şükrü Ş., Kemal G. ve Seymen B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Yamalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bacak ve kalça kısmından yaralanan Şükrü Ş.’nin de hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından kaçan Serdal, Korkmaz ve Sezer Ç. kardeşlerle enişteleri Tuncay S., pompalı tüfekle yakalanıp gözaltına alındı. Tabanca ise şüphelilerin evlerinin bahçesinde bulundu.

Polis ekipleri, Sezer Ç.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılarRİZE'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.
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