"Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurdu

Olay, Samsun Vezirköprü ilçesinin Hıdırlı Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berber olduğu öğrenilen 19 yaşındaki A.G ağabeyine "Bacıma iyi bak" diye mesaj atarak evlerinde tüfekle kendini vurdu.

Ağır yaralanarak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulansla Samsun'daki hastaneye götürülürken yolda durumu daha da ağırlaşan A.G, Kavak Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.G. gece yarısı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.