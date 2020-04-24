Bade İsminin Anlamı Nedir? Bade Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Bade, Türkiye de hem yalın haliyle hem de yanına ek alarak Badesu şeklinde kullanılabilen bir isimdir. Farklı anlamları bulunan bu kelime genellikle tasavvuf edebiyatında kullanılmaktadır.

Bade Ne Demek?

Bade, kelime anlamlarına bakıldığında farklı açıklamalara ulaşılabilen bir sözcüktür. Bu kapsamda ismin başlıca anlamları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Şarap.

Aşık kişinin rüyasında içtiği aşk şerbeti.

Aşk. (Tasavvuf edebiyatında)

Diğer isimlerde olduğu gibi, Bade ismine sahip kişilerin karakteri de adlarından etkilenmektedir. Bu kapsamda ismi Bade olanlar güçlü sezgisel yetenekleriyle dikkat çekerler. Bu kişilerin oldukça girişken ve toplumda ön plana çıkan bir karakterleri vardır. Neredeyse girdikleri her işte başarılı olurlar ve bıkmadan çalışabilirler. Ayrıca başlarına ne gelirse gelsin asla pes etmezler ve içinde bulundukları sıkıntıyı aşmak için mücadele ederler.

Bade İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Bade, dilimize Farsçadan geçmiş bir sözcüktür ve Kuran-ı Kerim’in herhangi bir suresinde geçmemektedir. Bade, tasavvufi açıdan ilahi aşkı simgelemektedir, ancak toplumda şarap ve içki manalarıyla da tanınmaktadır. Bu sebeple kızlarına Bade ismi koymak isteyen anne ve babaların bu konuyu irdelemesi gerekmektedir.