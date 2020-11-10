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10.11.2020 - 10:49 | | İHA

Bafra'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bafra'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Çilhane Mahallesi Ahmet Aşçı Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Saffet Karaöz(50) ve Coşkun Üresin(52) aldıkları bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralılardan Coşkun Üresin, arkadaşı Saffet Karaöz'ü alarak özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne gittiler. Hastane girişinde gelen aracın giriş kısmında kaldırıma çıkarak park ettiğini gören bir vatandaş araca baktığında 2 kişinin kanlar içinde baygın bir vaziyette olduğunu fark ederek görevlilere bildirdi. Hastane personeli müdahale etmek için yaralıları acil servise aldı.

Burada yapılan müdahalede Saffet Karaöz’ün vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu araç içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Coşkun Üresin de yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Alaattin S.(20) ile olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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