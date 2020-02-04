BAFTA'nın yıldızı: 7 dalda ödülle 1917

Akademi Ödülleri’nin göstergelerinden sayılan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, önceki gece Londra’da Royal Albert Hall’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 73. kez düzenlenen ödüllere damgasını vuran film, Sam Mendes’in imzasını taşıyan ‘1917’ oldu. Film, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi İngiliz Filmi’nin de aralarında olduğu yedi dalda ödül kazandı. Film, 1. Dünya Savaşı’nda bir grup askerin üstlendiği çok tehlikeli bir görevi konu alıyor. Mendes, filmi büyük babasının savaş deneyimlerinden yola çıkarak ve uzun planlarla çekmişti. “1917”nin ilgi çeken başarılarından biri de ünlü görüntü yönetmeni Roger Deakins’ın bu filmdeki takdir gören çalışmasıyla beşinci kez En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’ne uzanması oldu.

Sürprizsiz ödüller

Renée Zellweger, “Judy”deki Judy Garland performansıyla sürpriz olmayan bir şekilde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne uzandı. Sürprizsiz diğer bir karar ise Joaquin Phoenix’in ‘Joker’le En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmesiydi. Laura Dern, “Marriage Story”deki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde ödül “Once Upon a Time in Hollywood”daki performansıyla Brad Pitt’e verildi. Yılın en çok konuşulan filmlerinden Cannes’dan Altın Palmiye Ödüllü Bong Joon Ho imzalı Güney Kore yapımı ‘Parasite’ ise Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini aldı.

The Irishman boş döndü

Martin Scorsese’nin eleştirmenlerin gözdesine dönüşen mafya epiği “The Irishman”, 10 dalda aday olduğu BAFTA Ödülleri’nden eli boş döndü.

BAFTA’da ödüllerin dışında konuşulan diğer konu adaylar açıklandığından beri süren beyaz ağırlığıydı. 20 oyunculuk adayının tamamen beyazlardan oluşması ve En İyi Yönetmen dalında yedi yıldır hiçbir kadının aday gösterilmemiş olması, BAFTA’yı eleştiri oklarının hedefi haline getirmişti. Nitekim ödül gecesinde bazı konuşmacılar bu konuya da değindiler. Joaquin Phoenix konuşmasında “Beyaz olmayan insanlara verilen mesaj net: Burada hoş karşılanmıyorsunuz” diyerek durumu eleştirdi. Adaylardan Scarlett Johansson ise “Birçok kadın bu yıl harika filmler çektiler. Burada temsil bulmamaları açıkça sistematik bir probleme işaret ediyor” dedi.

EN İYİ FİLM:

“1917”

EN İYİ YÖNETMEN:

Sam Mendes (“1917”)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Renée Zellweger (“Judy”)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Laura Dern (“Marriage Story”)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Joaquin Phoenix (“Joker”)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”)

EN İYİ BELGESEL

“For Sama”

EN İYİ ANİMASYON FİLM

“Klaus”

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Bong Woon Ho (“Parasite”)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Taika Waititi (“Jojo Rabbit”)

EN İYİ ORİJİNAL MUZİK

Hildur Gudnadottir (“Joker”)

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

“Parasite”

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ

“1917”

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Roger Deakins (“1917”)

EN İYİ DÜZENLEME

Andrew Buckland, Michael McCusker (“Le Mans ’66”)

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Dennis Gassner, Lee Sandales (“1917”)

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Jacqueline Durran (“Little Women”)

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan (“Bombshell”)

EN İYİ SES TASARIMI

Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson (“1917”)

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN YA DA YAPIMCI

“Bait” Mark Jenkin (Yazar/Yönetmen), Kate Byers, Linn Waite (Yapımcı)

EN İYİ İNGİLİZ KISA ANİMASYONU

“Grandad Was A Romantic” Maryam Mohajer

EN İYİ İNGİLİZ KISA FİLMİ

“Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)”

YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ

Micheal Ward