Bağ evine uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, bağ evinde uyuşturucu madde sakladığı ihbarını aldı. Jandarma ile koordineli bir şekilde çalışan polis ekipleri, bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda M.K.T. gözaltına alınırken, bağ evinde yapılan aramada, 1 buçuk kilo esrar, 2 tüfek, 1 tabanca ve 38 mermi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan M.K.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.