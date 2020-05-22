Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: Dayanışma içinde güzel bir sınav verdik

Küresel tehdit oluşturan Kovid-19 salgınından 745 bin nüfusuyla İstanbul’un en büyük üçüncü ilçesi olan Bağcılar da olumsuz şekilde etkilendi. Ancak Bağcılar Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkamayan yaşlılardan kronik rahatsızlığı olanlara, ihtiyaç sahiplerinden esnafa kadar toplumun her kesimi ve sokak hayvanları için seferber oldu ve çalışmalarıyla bu zorlu süreçte ilçe sakinlerinin takdirini topladı. Kendisi de 43 yıllık Bağcılarlı olan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirüse karşı yürüttükleri özverili mücadeleyi, aldıkları önlemleri ve yaşadıklarını Milliyet'e anlattı.

Her nokta ilaçlandı

Türkiye’de koronavirüs vakalarının tespit edildiği günden itibaren Bağcılar’da tedbirleri almaya başladıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, "Vakit kaybetmeden 7/ 24 saat esasına göre çalışan ekiplerimizi kurduk. Eğitimin devam ettiği dönemde öncelikle okullarımızı ilaçlamayla işe başladık. Ekiplerimiz gece eğitim yuvalarımızı, gündüz de kamu kurumları başta olmak üzere cami, cemevi, kültür merkezi, parklar, otobüs duraklarını virüsten arındırma çalışması yaptı. Devam eden süreçte insanların yoğun olduğu her yer dezenfekte edildi" dedi. Çağırıcı ayrıca, personelin ve belediyeye gelen ilçe sakinlerinin sağlığı için bina girişine termal kamera kurduklarını belirtti. Güvenlik görevlileri vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra belediyeye girişlere izin veriyor.

Ramazan evde yaşandı

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bu yıl kutlamalar ve Ramazan Ayı etkinlikleri de dönüşüme uğradı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ilçe sakinlerinin katılımıyla pencere ve balkonlarda ellerde Türk bayrakları dillerde marşlarla coşkulu şekilde kutlandı. Bağcılar Belediyesi, her yıl sokak iftarlarından irfan sofralarına kadar bir dizi renkli etkinliğe sahne olan geleneksel Ramazan Ayı programını da dijital platforma taşıdı. İlçe sakinleri, "Evde Ramazan Farklı Yaşanır" adı altında belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan konferans, müzik dinletisi ve dini programları izleyerek Ramazan heyecanını yaşayabiliyor.

Vefa yanınızda

Belediye ve Bağcılar Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen "Vefa İletişim Merkezi" uygulamasına destek verdiklerini söyleyen Başkan Lokman Çağırıcı, "İlçemizdeki kaymakamlık, emniyet, müftülük, belediye görevlilerimiz dayanışma ruhu içerisinde ihtiyaç sahiplerine talep ettikleri gıda ve temizlik ürünlerini ulaştırdı. Vefa İletişim Merkezi tarafından 20 bin haneye 1000’er TL para ve 2 bin haneye de gıda yardımı yapıldı" dedi.

Online destek

Bağcılar Belediyesi’nde görevli psikologlar bu zorlu süreçte, evde kalanlara internet üzerinden canlı yayın yaparak psikolojik destek veriyor. Haftanın üç günü danışanlarıyla online ortamda bir araya gelen uzmanlar, evli çift, yetişkin kadın, ergen ile çocuklar olmak üzere dört ayrı gruba bireysel danışmanlık ve psikoterapi hizmeti sunuyor. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı eğitmenleri engellilerle ilgili eğitimlerine telefon üzerinden görüntülü görüşmeyle sürdürüyor. Bilgi Evleri öğretmenleri de belediyenin web sitesi üzerinden derslerine devam ediyor.

Evde kalın!

11 Mart'tan beri günlük hayatımızın değiştiğini dile getiren Başkan Çağırıcı, en kısa zamanda virüsten kurtulma temennisinde bulunarak hemşehrilerine, "Bu süreçler çok önemli, kalabalıklar ve sarılmaların yoğun geçtiği bayramları mecburen evlerimizde geçiriyoruz. İnşallah sonrasında koronavirüs tehdidinden kurtularak normalleşiriz. Bu müjdeli haber ilan edilene kadar evde kalmaya ve sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz. Zira en önemli tedbir izole olmak. Hep birlikte uyalım lütfen" tavsiyesinde bulundu.

Pazarlarda sıkı tedbir





Belediyeye ait sportif, kültürel ve sanatsal tüm etkinliklerin tamamını durdurduklarını söyleyen Lokman Çağırıcı, "Eğitim merkezlerimizi ve tesislerimizi geçici süreliğine kullanıma kapattık. Semt pazarlarımıza düzenleme getirerek vatandaşlara seç-al yasağını pazarcılara da eldiven ve maske takma zorunluluğu getirdik. Pazarlarda maskesi olmayanlara ücretsiz maske dağıttık. Açık-kapalı toplam 20 pazar alanını sabah erkenden tazyikli suyla temizliyoruz. Zabıta ekiplerimiz, ilçedeki pazar alanlarını dolaşarak esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafeyi koruma uyarısı yapıyor. Tezgahlara 'Sağlığınız bizim için önemli, lütfen el sürmeyin' yazılı uyarı levhası asarken giriş ve çıkışları ayrı kapıdan yapıyoruz. 3 metre mesafe kuralına göre açılan tezgahları tek taraflı açma kuralı getirdik" diye konuştu.

'Yaşlıların yanındayız'





Bağcılar Belediyesi’nin sosyal destek çalışmalarından da bahseden Başkan Çağırıcı, şunları söyledi: "Şu ana kadar 10 bin aileye gıda yardımı yaparken 1000 kişiye de her gün iftar ve sahur yemeği dağıtıyoruz. Ayrıca 110 sağlık çalışanına da iftar yemeği veriyoruz. Yaşama Destek Projesi kapsamında yardıma muhtaç 400 kişinin evini her ay baştan aşağı detaylı bir şekilde temizlemeye devam ediyoruz. Yine 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastaların belediye ambulansı veya görev araçları ile hastaneye ulaşımını sağlıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde araçlarımızı hastanede işi olanlara tahsis ediyoruz."

Can dostlar aç kalmadı





Salgın tehdidi sebebiyle kafeterya ve benzeri mekanların kapanmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları da yalnız bırakılmadı. Belediye ekipleri, başta parklar olmak üzere ilçe genelinde kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu yerlere yiyecek bırakıyor.

Fırsatçılara göz açtırılmıyor





Koronavirüsle birlikte kolonya, maske, dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları üzerine Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, haksız ticari uygulamaların önüne geçmek amacıyla medikal, kozmetik, eczane ve marketleri denetliyor. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen esnaf hakkında tutanak tutuluyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte operasyonlar yaptıklarını söyleyen Çağırıcı, "Bu zor zamanları fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırmıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı için mücadele ediyoruz" dedi.

Su israfı azaltıldı





Bağcılar’da 7 gün 24 saat esasına göre çalışan 37 personelden oluşan 8 belediye ekibi, eczanelerden kuaförlere kadar insanların yoğun olduğu her yeri dezenfekte etmeye devam ediyor. Ayrıca mikronsis araçlarla dezenfekte kalitesini artıran belediye, su israfını azaltarak daha fazla alanı dezenfekte ediyor.