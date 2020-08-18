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18.08.2020 - 16:53 | | DHA

Bağcılar TEM'de kaza yapan yunus polisleri ağır yaralandı!

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu, İSTAOÇ mevkiinde yan yolu ayıran bariyerlere çarpan motosikletli yunus polisleri kaza yaptı. Kazada motosikletin üstündeki 2 polis ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde giden motosikletli yunus polisi bilinmeyen bir nedenle yan yolu ayıran bariyerlere çarptı.

Motosiklet çarpmanın şiddetiyle sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada motosikletin üstünde bulunan Ömer F. ve Yusuf Mert D. yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polislerin kaza haberini alan meslektaşları olay yerine geldi. Bazı polislerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

 

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