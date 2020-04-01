Bağcılar'da 7 koli kaçak maske ele geçirildi

Bağcılar'da bir iş yerinde kaçak maske imalatı yapıldığına dair Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar geldi. Harekete geçen ekipler Barbaros Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Polis, zabıta ve sağlık müdürlüğü ekiplerinin denetiminde 7 koli içindeki kaçak maskeler ele geçirildi. Kaçak maske imalatı yapılan iş yeri mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.