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30.04.2020 - 10:43 | | DHA

Bağcılar'da şok baskın! 20 bin maske ele geçirildi

İstanbul Bağcılar’da corona virüs tedbirlerine ilişkin denetimlerde izinsiz maske üretimi yapan tekstil atölyesine operasyon yapıldı. Satışa hazır halde 20 bin maske ele geçirilen iş yeri mühürlendi.

Bağcılar'da şok baskın! 20 bin maske ele geçirildi

Bağcılar İlçe emniyet Müdürlüğü ekiplerince, corona virüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, izin belgesiz maske üretimi yapılan bir tekstil atölyesine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda 20 bin adet satışa hazır halde maske ele geçirildi.

Yakalanan iki kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180'er TL tutarında idari para cezası kesildi. İş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

 

 

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