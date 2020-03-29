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29.03.2020 - 14:37 | | DHA

Bağcılar'da virajı alamayan otomobil taksiye çarptı: 2 yaralı

TEM otoyolunun Bağcılar mevkiinde virajı alamayan bir otomobil önce bariyere ardından taksiye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bağcılar'da virajı alamayan otomobil taksiye çarptı: 2 yaralı

Kaza saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 52 DU 894 plakalı otomobil sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce bariyerlere ardından seyir halindeki 67 T 5062 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi de bariyerlere çarparak durabildi. Kazaya karışan iki otomobilde de büyük çapta hasar meydana geldi.

Kazada taksi içinde bulunan şoför ve yolcu yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu, Edirne istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından kapalı olan şerit trafiğe açıldı.

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