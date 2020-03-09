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09.03.2020 - 11:04 | | DHA

Bağcılar'da yol verme kavgası kamerada

Bağcılar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücünün yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da yol verme kavgası kamerada

Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Geçen cumartesi günü yaşanan olayda araçlarından inen sürücülerin yumruk yumruğa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga eden sürücüleri çevredekiler ayırdı. Yolun ortasında kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Sürücüler kavga edenlere korna çalarak tepki gösterdi.

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