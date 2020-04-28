Bağdat Caddesi'nde motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Seyir halinde tehlikeli hareketler yapan sürücünün kısa bir süre motosikleti ayakta kullandığı görüldü. Hızlı şekilde şerit değiştiren ve seyir halindeki otomobillerin arasından geçen motosiklet sürücüsü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.