28.04.2020 - 09:57 | | DHA
Bağdat Caddesi'nde motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Seyir halinde tehlikeli hareketler yapan sürücünün kısa bir süre motosikleti ayakta kullandığı görüldü. Hızlı şekilde şerit değiştiren ve seyir halindeki otomobillerin arasından geçen motosiklet sürücüsü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.
Yeni dünyanın kilosu 7 ila 10 liraya alıcı buluyorANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde mart ayında hasadı başlayan yeni dünyanın kilosu 7 ila 10 lira arasında satılıyor. Üretici Kemal Özarslan, "5 yeni dünya ağacımdan, ağaç başı 300 kilo civarlarında meyve hasat ediyorum. Sezonda ortalama 1,5 ton meyve hasadı yapıyorum. Yıllık yeni dünya ağaçlarımdan 7 ila 10 bin lira arasında kazanç elde ediyorum" dedi.