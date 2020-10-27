MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi
ABONE OL
27.10.2020 - 18:00 | | DHA

Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü açıkladı.

Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika: MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Koronavirüs 27 Ekim vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugünkü korona tablosu nedir?

Koronavirüs 27 Ekim vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugünkü korona tablosu nedir?

Sıradaki Haber