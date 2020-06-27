Bağımsızlık Köyü kapılarını açtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile madde bağımlılarının tedavisi sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Bağımsızlık Köyü” projesi dün Kemerburgaz’da törenle hizmete açıldı.



Açılış töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Projelerimizin içerisinde en önemlisi buydu. Gönül ister ki buralara insanların az ihtiyacı olsun. Bu hastalıklara yakalanmadan neler yapılabilineceğinin güzel örneklerinden bir tanesi burası, tarımla terapi. Burası önemli bir mihenk taşı olacaktır” diye konuştu.Açılışa katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da, “Çok iyi niyetli özgün düşüncelerle hazırlanmış bir proje. Umarım bu iyi niyet başarıyla sonuçlanır” dedi.



Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde, uygulama atölyeleri, rehabilitasyon bölümleriyle ve hobi bahçesinde, drama eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, yaratıcı drama ve müzik atölyeleri olmak üzere dört ana başlıkta atölye faaliyetlerine yer verilecek. İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün yetki alanına giren yükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki 14-29 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin ana hedef grubu oluşturduğu projeden, bir yıl içinde en az 500 kişinin faydalanması hedefleniyor.



Bağımsızlık Köyü’nde, madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım, sebze fidesi üretimi ve girişimcilik alanlarında eğitimler almaları sağlanacak. Bağımsızlık Köyü projesi bu anlamda Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanılacağı ilk proje.