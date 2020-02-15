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15.02.2020 - 10:07 | | DHA

Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

İstanbul Bahçelievler'de binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina dün saat 14.44'te çöktü. Çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta daha önce ağır hasarlı olduğu gerekçesi ile boşaltılan 7 katlı bir bina dün büyük bir gürültü ile çöktü.

Binanın çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıtarafından görüntülendi. Görüntülerde bina çökmeden önce bir kişinin saniyeler ile kaçarak kurtulduğu görülüyor. Bir aracın geçmesi ile birlikte bina çöküyor.

Binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da akşam saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuştu. Vali Yerlikaya, “Narlı Sokağın normal kod seviyesine kadar arama tarama yapıldı. Fakat hamdolsun herhangi bir kimseye rastlanmadı” demişti.

Bahçelievler'de binanın çökme anı kameradaİstanbul Bahçelievler'de binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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