Bahtiyar Nedir? TDK'ya Göre Bahtiyat Olmak Ve Bahtiyarlık Ne Demektir?

Bahtiyar kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılsa da Türkçe bir kelime değildir. Bahtiyar kelimesi dilimizde Farsça dilinden geçmiştir. Bahtiyar kelimesinin anlamı mutlu olmak ve sevinmek anlamları taşımaktadır.

Bahtiyar Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?

Bahtiyar kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Kelime dilimizde sıfat olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında erkek ismi olarak da kullanılmaktadır. Bahtiyar kelimesi sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Mutlu olmak

TDK'ya Göre Bahtiyar Olmak ve Bahtiyarlık Ne Demek?

Kelime anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Sözlüklerde bahtiyar olmak kelimesi anlamı mutlu olmak manasını taşımaktadır. Bir kişinin bir olay karşısında mutlu olması ve sevinmesi o kişi için bahtiyar oldu anlamı barındırmaktadır. Bahtiyarlık kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde mutluluk anlamına gelmektedir. Bahtiyarlık ile mutluluk kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir.