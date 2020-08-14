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14.08.2020 - 18:17 |

Bakan Koca açıkladı: Zor olan hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bakan Koca açıkladı: Zor olan hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmek

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra."

Koca daha sonra yaptığı paylaşımda, "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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