Bakan Koca açıkladı: Zor olan hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmek

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra."



Koca daha sonra yaptığı paylaşımda, "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var.





Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. ZOR OLAN NEDİR? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, YARIM SAAT SONRA. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020