12.06.2020 - 02:34 |
Bakan Koca corona virüs'te tehlikeli mesafeleri paylaşıp uyardı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda corona virüs'te tehlikeli mesafelerin bilgisini verdi ve bir kez daha uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Tehlikeli Sosyal Mesafeler: 149 cm, 148 cm, 147 cm, 146 cm, 145 cm, 144 cm, 143 cm, 142 cm, 141 cm, 140 cm, 139 cm, 138 cm, 137 cm, 136 cm, 135 cm, 134 cm, 133 cm, 132 cm, 131 cm, 130 cm, 129 cm, 128 cm, 127 cm, 126 cm, 125 cm, 124 cm, 123 cm, 122 cm. Mesafe azaldıkça risk artar.