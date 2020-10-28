Bakan Koca paylaştı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk

İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunun 11'inci toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı hakkındaki detayı sosyal medya hesabından, "11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantımızı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Güç bizde; Önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz!" notuyla paylaştı.

BAKAN KOCA DUYURDU! 'BİR İLK'

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin % 40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde ise "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir" diye konuşmuştu.