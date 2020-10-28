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28.10.2020 - 13:02 | | DHA

Bakan Koca paylaştı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk

İstanbul'da 11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriliyor. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ilk kez Ankara dışında toplanacağını duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca paylaştı! Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk

İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunun 11'inci toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı hakkındaki detayı sosyal medya hesabından, "11'inci İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantımızı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştiriyoruz. Filyasyon ekiplerimiz dünyaya örnek bir çalışma yapıyor. Güç bizde; Önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz!" notuyla paylaştı.

BAKAN KOCA DUYURDU! 'BİR İLK'

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin % 40’ına ulaştığı İstanbul’da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde ise "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir" diye konuşmuştu.

Bakan Koca paylaştı Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk

Bakan Koca paylaştı Bilim Kurulu toplantılarında bir ilk

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
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