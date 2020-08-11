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11.08.2020 - 21:14 | | AA

Bakan Koca paylaştı: Sağlık çalışanları her türlü fedakârlığa hazır, ama buna değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanının, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı "sosyal mesafeye uyma" uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.

Bakan Koca paylaştı: Sağlık çalışanları her türlü fedakârlığa hazır, ama buna değil

Koca, Twitter hesabından şiddete uğrayan sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına 'sosyal mesafeye uymaları' uyarısı üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil."



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