06.08.2020 - 22:19 |
Bakan Koca paylaştı! Türkiye'nin corona virüs başarısı İngiltere'de haber oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz televizyon kanalı SKY NEWS'in Türkiye'nin corona virüs ile mücadeledeki başarısını anlattığı habere yer verdi
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.
İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor. pic.twitter.com/IWQ4CBRqHp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki:Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması hakkında Malta’da açıklamada bulundu. Çavuşoğlu anlaşmaya dair, "Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.