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06.08.2020 - 22:19 |

Bakan Koca paylaştı! Türkiye'nin corona virüs başarısı İngiltere'de haber oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz televizyon kanalı SKY NEWS'in Türkiye'nin corona virüs ile mücadeledeki başarısını anlattığı habere yer verdi

Bakan Koca paylaştı! Türkiye'nin corona virüs başarısı İngiltere'de haber oldu

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor.




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